Contrasto alle droghe e bullismo, studenti a lezione con i carabinieri Militari in visita anche alla materna

Continua l’impegno dell’Arma per la "Cultura della legalità" negli istituti scolastici della provincia. Il luogotenente Vito De Giorgi, comandante della stazione dei carabinieri di San Ginesio, ha fatto tappa alla media "Ugo Betti" per parlare di bullismo e cyberbullismo ad un’attenta platea di giovani studenti. Poi è stato trattato il tema delle dipendenze patologiche (alcool, droga, gioco d’azzardo) con i ragazzi delle superiori, IIS Gentili, alla presenza del corpo docenti e della vicepreside Tiziana Alessandroni. Quindi è stata la volta dell’Ipsia Frau, con un incontro organizzato dal corpo docenti e dalla dirigente scolastica Mara Amico, dove il maggiore Giulia Maggi e il luogotenente De Giorgi hanno parlato della piaga degli stupefacenti, in chiave preventiva, descrivendo gli aspetti legali e sociali sottesi al mondo dello spaccio e dell’assunzione di droga. A San Severino invece il luogotenente Massimiliano Lucarelli ha incontrato i bambini della materna (incontro organizzato dal preside Luciani e dalla maestra Laterza) sul rispetto delle regole, le norme di comportamento per la strada, il numero di emergenza 112 e su come richiedere un soccorso. I piccoli hanno osservato attentamente l’auto di servizio e le sue dotazioni. Non solo scuole. Il comandante della stazione di San Ginesio ha portato avanti anche la campagna di prevenzione sulle truffe. Ha parlato ad esempio ad una nutrita platea di fedeli al termine della celebrazione eucaristica all’eremo di San Liberato fornendo suggerimenti su come evitare di cadere in trappola, come tutelare e sensibilizzare le fasce deboli. Analogo incontro si è svolto domenica scorsa alla chiesa di San Michele; dopo la messa, il luogotenente De Giorgi ha affrontato queste delicate tematiche con i presenti, con particolare riferimento alle truffe ai danni degli anziani. E’ stato spiegato che è sempre necessario manifestare l’intenzione di controllare, chiamare il 112 e soprattutto non consentire a nessun estraneo di entrare in casa.