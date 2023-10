Contratti di rete e fusioni. Un’altra fumata nera

Contratti di rete e fusioni: pare si sia arenato anche il secondo tentativo di creare una società consortile a cui ha preso parte anche la municipalizzata settempedana Assem. Nell’ultimo Consiglio comunale, il tema dell’azienda è stato largamente dibattuto. I presidenti di Assem Spa e Assem Patrimonio, Riccardo Callea e Giovanni Soverchia hanno illustrato entrate e uscite, dando l’immagine di due rami d’azienda (che recentemente si sono fusi, con effettività da ottobre 2023) in salute, ma il cui destino potrebbe essere segnato dalle privatizzazioni delle concessioni.

"Assem Spa – ha affermato Callea – ha conseguito un utile netto di 324.188 euro e attualmente conta 36 dipendenti. Non potendo partecipare alla gara d’ambito per rinnovare la concessione per la gestione del gas, nei prossimi anni l’azienda perderà questo servizio". In considerazione degli obblighi dettati da Arera, l’azienda dovrà confluire in un gestore unico entro il 2025 e a tal riguardo "è stato intrapreso un percorso propedeutico rivolto al mantenimento del servizio idrico in house attraverso la costituzione di un unico gestore. Per quanto riguarda il servizio elettrico, la concessione scadrà il 31 dicembre 2030 e le nuove concessioni saranno rilasciato a seguito di gare e anche in questo caso Arera ha avviato politiche che disincentivano piccoli gestori. La gara probabilmente sarà rivolta a aziende che garantiranno la possibilità di gestire almeno 100mila utenti. Assem serve 8mila utenti e quindi non ha le caratteristiche per partecipare".

A questo punto, il consigliere di minoranza Tarcisio Antognozzi (nella foto con Borioni e Gazellini) , che nella precedente amministrazione era assessore con delega all’Assem e aveva promosso un contratto di rete con l’azienda privata Odoardo Zecca, è intervenuto per esprimere le sue perplessità: "Fa male a tutti il silenzio assordante sul futuro del settore elettrico. Penso che questa assise si aspettasse qualcosa di diverso. Per il servizio idrico siamo in attesa di capire come l’amministrazione intenda muoversi. Dal 17 marzo 2021 poi, leggiamo numerose consulenze per 141.360 euro. È una cifra enorme. Il tempo sarà galantuomo – ha poi aggiunto – perché quella bruttissima pagina per la città ha avuto una svolta quando la stampa ha dato notizia dell’operazione DEA+ che consentirà ad Astea insieme al nuovo socio Odoardo Zecca, di disporre di una società con maggiori possibilità. Astea e Odoardo Zecca nel 2018 avevano partecipato ad un avviso pubblico indetto da una azienda, la Assem di San Severino che era quattro anni avanti rispetto a tutti gli altri". E il presidente Soverchia a sua volta ha precisato che "sei mesi fa avevamo quasi trovato la quadra. Poi si è fatta in mezzo la politica, e non ci è stata data la possibilità di lavorare. Che un privato possa subentrare purtroppo diventa sempre di più una possibilità concreta".