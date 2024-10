"Contratti per l’energia: in un mese oltre 500 tentativi di truffa"

Astea Energia lancia l’allarme: solo a ottobre oltre 500 clienti hanno segnalato telefonate sospette, nelle quali i truffatori hanno tentato di estorcere firme su contratti inesistenti o rivedere pratiche mai stipulate. Alcuni dei malintenzionati sostengono falsamente che l’azienda sia stata acquisita. "Purtroppo – afferma Lorenzo Pastesini, direttore commerciale di Astea Energia – riteniamo che queste segnalazioni rappresentino solo la punta dell’iceberg". Le tecniche dei truffatori stanno diventando sempre più sofisticate, con il ritorno preoccupante del porta a porta fraudolento. "Oltre alle truffe telefoniche, molti segnalano la visita di falsi operatori che, spacciandosi per rappresentanti di Astea Energia, cercano di far firmare documenti" spiega Pastesini. "Questo fenomeno è in forte crescita, specialmente dopo la fine del mercato tutelato". Chi telefona, poi "non si limita più a proporre contratti falsi, ma finge di verificare pratichei, utilizzando tecniche sempre più sofisticate, mascherando il proprio numero di telefono reale, facendone apparire un falso, per estorcere informazioni o adesioni a contratti fraudolenti. Un metodo semplice per difendersi è provare a richiamare il numero sospetto: se risulta inesistente o non raggiungibile, è un segnale che si tratta di una truffa. E se il dubbio dovesse persistere, invitiamo i clienti a contattare il nostro numero gratuito 800 99 26 27". Pastesini precisa anche che gli addetti non effettuano visite a domicilio senza preavviso e non prendono contanti.

La società ha presentato un esposto alla polizia postale, e ha siglato un accordo di collaborazione con le associazioni di consumatori per una campagna di sensibilizzazione.

a. t.