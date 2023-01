Contratto con la Pars in scadenza Appalto per la gestione dei servizi

Pubblicato a fine anno sul sito del Comune le condizioni per l’aggiudicazione per l’affidamento in appalto dei servizi alla persona del Comune di Recanati. Con la fine dell’anno, infatti, scade il contratto, e relative proroghe, con la Cooperativa Sociale Pars "Pio Carosi" di Civitanova che ormai da molti anni gestisce in città i servizi relativi all’assistenza scolastica ed extra scolastica di studenti disabili, l’Assistenza Domiciliare (S.A.D.), il sostegno linguistico per stranieri, l’integrazione educativa all’Asilo nido, il servizio di pre e post scuola e quello di vigilanza scolastica e di sorveglianza e assistenza sugli scuolabus, Inoltre fornisce il personale necessario per la gestione della Biblioteca comunale, del Centro Socio Educativo Riabilitativo (C.S.E.R.) - "L’Infinito" e per l’assistenza socio-sanitaria ed educativa presso il Centro Diurno Alzheimer (C.D.A.). L’appalto viene indetto per la durata di tre anni, rinnovabile per altri due, con l’importo a base di gara per il triennio 2023-2025 di 4.165.140 euro IVA esclusa. Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualitàprezzo.

Nella foto, gli operatori Pars