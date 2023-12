Contratto della sanità. Accordo per l’integrativo di settecento dipendenti dell’Ast maceratese

Un accordo che vale 18,3 milioni e che consente di erogare, con decorrenza dallo scorso primo gennaio, progressioni economiche per circa 700 dipendenti. E’ l’effetto più rilevante del Contratto collettivo integrativo aziendale sottoscritto dall’Azienda sanitaria territoriale di Macerata e dalle organizzazioni sindacali dell’area negoziale del comparto e la Rsu. In una nota l’Ast parla di pre intesa, visto che, ai fini della sottoscrizione definitiva, dovrà essere sottoposto al vaglio del collegio sindacale, ma la strada è tracciata. Oltre alla parte economica relativa al 2023, il contratto fissa anche i termini per l’applicazione degli istituti giuridici per il triennio 20232025, attuativi del contratto collettivo nazionale del novembre 2011. Nelle scorse settimane, in attesa dell’insediamento del nuovo direttore, Marco Ricci, Sonia Prosperi, responsabile per la sanità Fp Cgil Macerata, e Paola Ticani, componente comitato di reggenza Cisl Fp Macerata, avevano sollecitato una ripresa immediata del confronto sul contratto integrativo: "In questo importante atto - avevano evidenziato - viene infatti declinata sia la parte normativa che economica dell’anno in corso e sono previste alcune scadenze che devono rigorosamente essere rispettate. Una, in particolare, andrebbe ad incidere sullo stipendio dei dipendenti in maniera stabile (ex "passaggi di fascia") avendo scadenza tassativa 31 dicembre 2023: la mancata approvazione determinerebbe una grave perdita stipendiale, anche ai fini pensionistici". Un’eventualità che ora sembra scongiurata. La Direzione aziendale esprime soddisfazione per il risultato raggiunto e l’importante sinergia sviluppata con le rappresentanze sindacali e dei lavoratori. "Questa sinergia – sottolinea l’assessore regionale alla Sanità, Filippo Saltamartini – è un obiettivo importante quando porta al riconoscimento del lavoro dei dipendenti, specie quando si parla di operatori che lavorano nel mondo della sanità, protagonisti di un grande impegno quotidiano a favore dei cittadini".