Contratto di lavoro del settore trasporti, esperti a confronto

"È stata un’occasione importante per aggiornarsi sulle modifiche apportate, le nuove disposizioni normative e le implicazioni per datori e lavoratori". Paolo Zengarini, responsabile settore trasporti di Confartigianato, commenta l’incontro sul contratto collettivo del lavoro in tema trasporti, nel quale è intervenuto anche il segretario Gilberto Gasparoni. "L’incontro è stato possibile grazie alla presenza di Fabio Antonilli – sottolinea Zengarini –, esperto del settore che ringraziamo per la preziosa collaborazione. Il rinnovo del contratto resterà in vigore fino al 31 dicembre 2027 e proprio per la sua portata è una grande novità per il comparto, e merita un’attenta e immediata analisi. Ringrazio gli imprenditori che hanno partecipato a questo evento informativo".