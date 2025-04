"Contrazioni pericolose" sul palco. Commedia sulla fragilità umana

Andranno in scena domenica al teatro Persiani di Recanati e lunedì al Rossini di Civitanova Rocío Muñoz Morales, Giorgio Lupano e Gabriele Pignotta, alle prese con un nuovo gioiello di comicità firmato dallo stesso Pignotta: "Contrazioni pericolose". Lo spettacolo è proposto nelle stagioni teatrali realizzate con i Comuni, l’Amat e l’Azienda Teatri di Civitanova. "Contrazioni pericolose" segna un cambio di registro nella carriera di Gabriele Pignotta, sia come attore sia come autore. Situazioni comiche, momenti di scontro - incontro fanno riflettere e sorridere. Non una semplice commedia ma un testo che esplora l’animo, le pulsioni, paure, speranze e desideri di una generazione che ha voglia di trovare un suo equilibrio nel marasma di una vita che ha perso punti di riferimento certi.

"Ho voluto raccontare con ironia – nota Gabriele Pignotta - una piccola grande storia di amicizia tra un uomo e una donna, entrambi quarantenni, che proprio il giorno del parto di lei, mettono in luce attraverso un lungo dialogo in una stanza del reparto maternità, tutte le loro fragilità e insicurezze".

Per informazioni biglietteria del Teatro Persiani 339 1046293, biglietteria Rossini 0733 812936, Amat 071 2072439.