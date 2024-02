Contributi alle donne con almeno un figlio a carico e ai nuclei familiari che hanno da tre bambini in su

"Sono stati aperti i termini per l’accesso ai contributi in aiuto alle famiglie in difficoltà. Gli interventi sono due: il primo riguarda il sostegno economico a favore di donne con almeno un figlio a carico (non riconosciuto dall’altro genitore), e il secondo è rivolto alle famiglie con tre o più figli a carico". Lo dichiara il sindaco Andrea Michelini, dopo che nei giorni scorsi il Comune di Porto Recanati ha diffuso un apposito avviso pubblico per informare la cittadinanza. "Possono accedere a tali benefici – si legge nell’atto -, i cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno e in corso di validità almeno annuale, residenti nei Comuni dell’Ambito territoriale sociale 14 (Civitanova Marche, Montecosaro, Montefano, Montelupone, Morrovalle, Monte San Giusto, Potenza Picena, Porto Recanati e Recanati)". Ed entrando più nello specifico, potranno fare domanda per l’accesso a questi contributi "le donne con almeno un figlio fiscalmente a carico, non riconosciuto dall’altro genitore, con un Isee non superiore a 20mila euro. L’entità del contributo ammonta a 800 euro. Il budget previsto per l’intervento è di 15mila euro". Mentre per quanto riguarda "l’intervento a sostegno dei nuclei familiari che hanno almeno 3 figli fiscalmente a carico, dovranno avere un Isee non superiore a 6mila euro. L’importo massimo assegnabile è di 500 euro. Invece, il budget previsto per l’intervento è di 37.756,78 euro". Per questo motivo, chiunque sia interessato, dovrà presentare "la domanda obbligatoriamente in forma telematica tramite il sito www.ambitosociale14.it, entro e non oltre le ore 23:59 del 13 marzo".

g. g.