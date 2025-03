Contributi alle famiglie con persone affette da autismo

Le famiglie con persone affette da disturbi dello spettro autistico potranno fare richieste per ottenere dei contributi economici. Lo rende noto il sindaco di Porto Recanati, Andrea Michelini, tramite un avviso pubblico. "Si tratta di contributi a rimborso delle spese sostenute per interventi educativi e riabilitativi destinati a persone con disturbo dello spettro autistico – si legge nell’atto –. Lo potranno richiedere le persone con diagnosi di disturbo dello spettro autistico, in possesso della certificazione idonea e residenti nei Comuni dell’ambito territoriale sociale 14, ovvero tra Civitanova, Montecosaro, Montefano, Montelupone, Morrovalle, Monte San Giusto, Potenza Picena, Porto Recanati e Recanati. Le spese ammissibili – prosegue l’avviso pubblico - sono per interventi educativi e comportamentali, supervisione degli interventi, terapia logopedica, terapia psicomotoria e interventi psicologici strutturati. Il periodo di riferimento delle spese va dal primo aprile 2023 al 31 ottobre 2024. La dotazione finanziaria è di 245.892,30 euro stanziati dalla Regione. Il valore del contributo regionale massimo ammissibile è pari a 5mila euro per ogni beneficiario e sarà concesso dalla Regione Marche sulla base della disponibilità finanziaria".

Si potrà presentare la domanda entro il 10 aprile, consegnandola a mano all’ufficio protocollo del Comune di Civitanova (ente capofila dell’ambito territoriale sociale 14), oppure via pec all’indirizzo: comune.civitanovamarche@pec.it".