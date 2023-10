Contributi alle famiglie di Potenza Picena per i libri: domande fino al 13 novembre

Il Comune di Potenza Picena concederà alle famiglie in difficoltà dei contributi economici per far fronte all’acquisto dei libri di testo scolastici (medie e superiori). "Sono ammessi al beneficio i genitori o gli altri soggetti che rappresentano il minore – si legge nell’avviso emesso dal Comune –, ovvero lo stesso studente qualora sia maggiorenne, iscritto nell’anno scolastico 2023-2024 alla scuola media (dal primo al terzo anno) e alle superiori (dal primo al quinto anno), i quali appartengano a famiglie il cui Isee non sia superiore a 10.632,94 euro".

Gli interessati potranno presentare la domanda "entro e non oltre il giorno 13 novembre, e va inoltrata prioritariamente mediante invio a mezzo pec all’indirizzo (comune.potenza-picena@emarche.it).

Alternativamente, potrà essere inviata all’indirizzo mail (protocollo@comune.potenza-picena.mc.it)".

Per info chiamare il numero 0733679260.

g. g.