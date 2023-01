Contributi alle imprese: tempi brevi

Si è concluso il ciclo di incontri che Confartigianato Imprese Macerata Ascoli Fermo ha dedicato alla promozione delle misure di contributo in corso e di prossima emanazione a sostegno delle imprese. Tre gli appuntamenti organizzati a Macerata, Ascoli e Fermo, che hanno visto un grande interesse del pubblico. "Questi incontri – spiega Emanuela Fiorani del servizio contributi pubblici alle imprese – offrono l’occasione di conoscere le varie opportunità di aiuto che gli enti su scala regionale e nazionale promuovono a sostegno della loro capacità di investimento. È importante che le imprese, considerato il gran numero di misure emanate e le tempistiche spesso stringenti per presentare le domande, siano aiutate a districarsi nel mondo degli aiuti pubblici. Nostro compito è allora quello di fornire loro informazioni chiare e assistenza nell’individuazione della forma di agevolazione più opportuna rispetto alle esigenze da soddisfare". Oltre a misure consolidate come la Nuova Sabatini e il Bando fiere e creazione di impresa, negli incontri sono state anticipate le misure di prossima operatività dedicate al comparto commercio e somministrazione di alimenti e bevande (cui sono rivolte quattro linee di intervento), al settore della ristorazione e linee guida relative al comparto dell’artigianato (queste ultime saranno emanate nei prossimi mesi). L’iniziativa ha riscosso molto successo, perché ha chiarito molti dubbi e dato indicazioni chiare sugli strumenti già esistenti e in arrivo.