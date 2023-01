Contributi del Comune per sostenere le attività delle cooperative sociali

L’amministrazione tende una mano alle due cooperative sociali in città che si occupano di inserimento sociale e lavorativo di persone socialmente svantaggiate. Negli ultimi giorni dell’anno la Giunta ha stabilito di concedere loro un contributo forfettario quale sostegno alla loro attività. Per la cooperativa sociale "Terra e Vita", che a Chiarino di Recanati gestisce un fondo agrario e un moderno agriturismo con il pieno abbattimento delle barriere architettoniche, l’aiuto è quantificato in 5mila euro finalizzato, in modo particolare, alla realizzazione del progetto "Fattoria Terra e Vita aperta - Giornate per le famiglie recanatesi". Il contributo concesso alla cooperativa, "La Ragnatela", che gestisce un laboratorio manufatturiero per diverse aziende, è stato di 20mila euro, un aiuto per sostenere le attività di eventi di alto valore sociale e culturale.