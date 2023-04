Contributi e Sae, riaperte le domande Oltre seimila famiglie senza casa

di Lucia Gentili

Da lunedì scorso sono riaperti – per venti giorni – i termini per i cittadini che avevano diritto al Cas (contributo di autonoma sistemazione) o alla Sae (soluzioni abitative in emergenza, le casette), ma non erano riusciti a comunicare i requisiti alla data dello scorso 15 ottobre. C’è tempo quindi fino all’8 maggio. "È una risposta – dichiara il commissario straordinario Guido Castelli – all’appello di tanti sindaci del cratere che mi avevano chiesto di riaprire i termini per quei cittadini, in particolare anziani e soggetti fragili, che avevano avuto problemi a registrarsi telematicamente alla piattaforma (la quale aveva sostituito la pratica cartacea). Questa soluzione è di grande importanza, in considerazione del fatto che abbiamo ancora oltre 13mila famiglie assistite che beneficiano del Cas o risiedono in Sae e abitazioni provvisorie".

Invitalia ha riaperto la piattaforma online dove è possibile presentare la dichiarazione. Il pagamento del Cas, che nel frattempo era stato sospeso, comprenderà anche gli arretrati non corrisposti dal 15 ottobre. La decisione di riaprire i termini era stata anticipata dalla Cabina di coordinamento sisma ed è diventata operativa dopo la pubblicazione dell’ordinanza di Protezione civile in Gazzetta Ufficiale. I nuclei familiari assistiti sono 8.619 nelle Marche; 2.376 in Abruzzo, 1.696 in Umbria e 1.186 nel Lazio. Zoomando sulla provincia più colpita, ovvero quella di Macerata, in base ai dati della struttura commissariale – riferiti allo scorso ottobre, ultimo aggiornamento – il Comune dove si registra il maggior numero di beneficiari del Cas è Tolentino, con mille nuclei familiari in autonoma sistemazione; seguito da Camerino con 568 nuclei, San Severino con 383 nuclei, Macerata con 243, San Ginesio con 192, Pieve Torina con 128, Castelraimondo con 120, Sarnano con 117, Matelica con 107, Caldarola con 82. Dal 15 novembre 2016 (data di entrata in vigore dell’ordinanza 408), il contributo può raggiungere un massimo di 900 euro mensili. I nuclei familiari composti da una sola unità percepiscono 400 euro, quelli composti da due unità 500 euro, 700 euro quelli composti da tre unità, 800 euro quelli composti da quattro unità e 900 euro quelli composti da cinque o più unità. È possibile disporre di ulteriori 200 euro mensili, anche in aggiunta al limite massimo, se in famiglia ci sono persone con più di 65 anni eo portatori di handicap eo diversamente abili con invalidità non inferiore al 67%.

Il maggior numero di famiglie in casetta invece si trova nella città ducale, a Camerino, con 291 nuclei nelle Sae, poi 211 a Visso, 180 a Pieve Torina, 125 a Valfornace, 119 a Muccia, 90 a San Severino, 89 a Caldarola, 75 a Ussita, 59 a Castelsantangelo sul Nera e 58 a Fiastra. Il Comune di Tolentino era stato l’unico della provincia a non scegliere casette sul territorio, ma appartamenti, ovvero alloggi sostitutivi delle Sae. Ovviamente bisogna tener conto anche del numero della popolazione; ad esempio Monte Cavallo conta dieci casette, ma ha soltanto un centinaio di abitanti.