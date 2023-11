"Contributi extra per le famiglie"

"Anche quest’anno abbiamo deliberato di ripetere il bando per la concessione di contributi straordinari di sostegno alle famiglie. Un piccolo segnale, non certo risolutivo, ma che il Comune vuole dare nelle proprie possibilità per contrastare il caro vita. La misura è finanziata in maniera considerevole dalla rinuncia di quota parte delle indennità percepite da me come sindaco e dagli assessori". A dare l’annuncio è il primo cittadino di Pollenza Mauro Romoli, che anche quest’anno destina il taglio delle indennità di amministratori percepite da lui e dalla giunta per l’assegnazione di contributi straordinari; si tratta di 7.600 euro, pari a circa il 23% delle indennità. Una scelta fatta da quando si è insediato; dall’inizio del suo mandato (nel 2019) questi 7.600 euro annui finiscono sul capitolo degli aiuti alle famiglie in difficoltà. L’avviso è stato pubblicato sui canali istituzionali (sito e social) ed è rivolto ai residenti di Pollenza con Isee non superiore a 16mila euro; le domande dovranno essere presentate entro il prossimo 13 dicembre a protocollo@comune.pollenza.mc.it o tramite pec a comune.pollenza.mc@legalmail.it (solo in caso di indisponibilità di questi strumenti, la richiesta può essere presentata al protocollo dell’ente). Il contributo, una tantum, è in base ai componenti del nucleo familiare. Per avere maggiori informazioni, contattare i numeri 0733.548711, 548725 o 548708.