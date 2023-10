Contributi per i libri di testo: domande entro l’11 novembre

Scadono l’11 novembre le richieste per la fornitura gratuita di libri di testo agli studenti della scuola dell’obbligo e della scuola secondaria superiore. Possono presentare domanda i genitori o lo studente, se maggiorenne, con situazione economica equivalente (Isee) uguale o inferiore ad 10.632,94 euro. Il modello per la richiesta è disponibile all’Ufficio istruzione e servizi sociali di via Sant’Anna (tel: 0733.439909) e scaricabile sul sito istituzionale del comune di Corridonia. La domanda dovrà pervenire con consegna all’Ufficio servizi sociali (lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10 alle 13 e sabato dalle 9.30 alle ore 12.30) oppure via pec certificata: comunecorridonia@pec.it.