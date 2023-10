Contributi per i libri scolastici, via alla presentazione delle domande

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli alunni della scuola dell’obbligo e della secondaria superiore. Possono beneficiare dei contributi le famiglie con reddito Isee 2023 non superiore a 10.632,94 euro. La richiesta deve essere compilata su apposito modello-tipo, reperibile nelle segreterie delle scuole o al servizio Welfare del Comune, in piazza Vittorio Veneto, all’interno della Biblioteca Mozzi Borgetti o scaricabile dal sito del Comune. Le domande, corredate dall’attestazione Isee e dalla documentazione di spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo relativi al singolo studente e le coordinate bancarie, verranno accolte da oggi al 17 novembre. Info: 0733.256453 o 0733.256534.