"Contributi per i Peba. Anche stavolta il Comune non ha partecipato"

"Siamo un po’ perplessi nei confronti della nostra amministrazione poiché, ancora una volta, non ha ritenuto opportuno presentare domanda neanche al secondo bando, pubblicato il 7 ottobre, dalla Regione con cui venivano assegnati contributi per la redazione dei Peba (Piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche)". Esordisce così Paolo Pacetti, presidente del movimento Montecassiano Libera Voce, evidenziando che le segnalazioni fatte in precedenza, sia per il primo bando, che risaliva all’ottobre 2022, sia per il secondo di pochi mesi fa, sono andate a vuoto poiché la partecipazione da parte dell’amministrazione è venuta meno. Pacetti lancia così il progetto "Montecassiano paese inclusivo".

"Auspico che in futuro il sindaco, o chi per lui, adotti un comportamento responsabile su queste tematiche così importanti e fondamentali per la nostra comunità – prosegue il gruppo –. Il Comune, in base alla legge, è tenuto a dotarsi di questo Piano. Facciamo inoltre presente che a Montecassiano e nelle frazioni limitrofe, da Vallecascia a Sambucheto, da Sant’Egidio fino ad arrivare a Vissani, molte di queste barriere sono presenti lungo i marciapiedi e negli attraversamenti stradali. Non sono escluse dall’elenco le aree pubbliche compresi i pubblici edifici dove mancano dotazioni idonee per la loro fruibilità. Anche diversi luoghi di culto risultano non accessibili ai soggetti fragili. Per tutte queste ragionpromuoveremo un nostro progetto "Montecassiano paese inclusivo": verranno prese in esame tutte le infrastrutture, aree ed edifici pubblici dove verranno individuati gli eventuali ostacoli.