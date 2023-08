Contributo ai Morosi Incolpevoli a Porto Recanati: Bando Comune

Pubblicato dal Comune di Porto Recanati il bando per presentare domanda di un contributo che serva a pagare l’affitto di casa o il deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione. L’aiuto è rivolto solo a chi si trova in una situazione di "morosità incolpevole" e cioè sia legato a un momentaneo stato di difficoltà economica per ragioni oggettive. A dimostrazione della incolpevolezza della morosità, il richiedente dovrà dimostrare la regolarità nei pagamenti degli affitti negli anni precedenti. Chi fa domanda deve risiedere nell’alloggio da almeno un anno.