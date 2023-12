Contributo comunale per il trasporto scolastico

Contributi in arrivo, per le spese di trasporto scolastico degli studenti con disabilità privi di autonomia. Il Comune ha pubblicato il bando per il 2023, rivolto agli studenti in possesso della certificazione di disabilità, residenti a Macerata. La domanda, redatta sul modello scaricabile dal sito www.comune.macerata.it, deve essere corredata dalla copia del documento di identità del richiedente e del minore, della certificazione di disabilità e del certificato di iscrizione a scuola e frequenza scolastica 2023, e deve essere presentata entro il 31 dicembre. Le modalità di consegna sono o a mano in busta chiusa, con la dicitura "trasporto scolastico degli studenti - decreto del 30.05.2022", all’ufficio protocollo in viale Trieste 24, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, o tramite Pec all’indirizzo comune.macerata@legalmail.it. Avviso completo e informazioni nel sito del Comune.