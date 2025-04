Contributo del Comune alla stagione lirica, sul piatto 610mila euro

Via libera del Comune al contributo da 610mila euro per l’Associazione Arena Sferisterio. Simone Ciattaglia, dirigente alla Cultura e al Welfare, ha firmato la delibera che sblocca i fondi per la stagione lirica. Il contributo annuale all’Associazione – di cui il Comune è socio – serve a "garantire continuità a quella che si è confermata negli anni la manifestazione di maggior prestigio internazionale del territorio maceratese". Ai fondi del Comune, quest’anno si aggiungono quelli del ministero, che dopo l’approvazione di un’apposita legge, destina all’arena 400mila euro l’anno. In cambio, il dicastero ha diritto a un proprio rappresentante all’interno del consiglio d’amministrazione dello Sferisterio (nei mesi scorsi è stata nominata la milanese Mariagrazia Longoni).