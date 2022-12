Contributo di 3.600 euro per scopi musicali: l’idea della scuola Gigli

È in arrivo dalla Regione un contributo di 3.600 euro al Comune di Recanati riconosciuto l’anno scorso, fra gli altri, quale "luogo particolarmente legato alla storia, alla cultura, alla tradizione e alla produzione della fisarmonica". Il finanziamento servirà per realizzare il progetto proposto dalla civica Scuola di musica "B.Gigli" in qualità di partner, con la quale, tra l’altro, vige da anni un rapporto di collaborazione artistica per eventi musicali di vario genere. Si tratta di realizzare visite guidate presso le aziende locali che producono fisarmoniche e presso il Museo della musica con lezione e concerto di musicisti e visite delle scolaresche.