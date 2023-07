Contributo per la partecipazione ai centri estivi "Un aiuto concreto per i bambini e le famiglie"

Il Comune ha pubblicato un avviso per l’erogazione di contributi sotto forma di rimborso da destinare direttamente alle famiglie i cui figli, nella fascia di età da 0 a 17 anni, abbiano frequentato per almeno due settimane un centro estivoservizio socioeducativo con funzione educativa e ricreativa sito nel territorio comunale o con sede nel territorio comunale e che abbia svolto la propria attività fuori dal territorio comunale.

"Una misura concreta per aiutare i nuclei familiari nella gestione quotidiana che, oggi, è sempre più complessa – ha commentato l’assessore Francesca D’Alessandro -. Siamo soddisfatti di questi aiuti che arrivano dal governo e che possiamo erogare alle famiglie e dedicare al benessere dei bambini soprattutto in un periodo, come quello estivo, in cui molti genitori lavorano e hanno necessità di un supporto nella quotidiana gestione familiare. Il contributo per i nuclei familiari sarà di circa 26mila euro".

I contributi sono erogati fino alla capienza del fondo e fino a un massimo di 100 euro per ogni figlio iscritto al centro estivo per almeno due settimane. Possono presentare domanda le famiglie residenti nel Comune. Per partecipare è necessario compilare il modulo di domanda scaricabile nella sezione "Avvisi" all’interno del sito del Comune al link: https:www.comune.macerata.iterogazione-di-contributi-per-i-ragazzi-che-frequentano-i-centri-estivi. La domanda di partecipazione dovrà pervenire al Servizio Welfare e Cultura entro le 13 del 2 settembre, via Pec a all’indirizzo [email protected] oppure scrivendo ad [email protected] Gli interessati dovranno allegare la documentazione idonea a comprovare la frequenza del centro estivo per almeno due settimane e la spesa sostenuta a tale riguardo.

Maggiori informazioni potranno essere reperite dagli interessati telefonando al numero 0733256345.