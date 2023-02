‘Contro le leggi razziali’: interessante volume di Grasso

Il professor Mirko Grasso, studioso, storico, già autore di numerosi saggi e docente di italiano e storia all’istituto Agrario "Garibaldi" di Macerata, ha presentato il suo volume "Contro le leggi razziali" in occasione della Giornata della memoria, lo scorso 27 gennaio, nella sala stampa della Camera dei Deputati di Roma davanti ad una folta platea di giornalisti, deputati, esponenti delle istituzioni culturali italiane. Il testo prende le mosse da un’epistola di Antonio de Ferrariis detto il Galateo (1444-1517), un illustre umanista del Quattrocento sul tema della tolleranza e delle incomprensibili chiusure che allora si verificavano verso gli ebrei. Il filosofo e letterato Benedetto Croce, intransigente difensore della libertà, la pubblica nel 1938 perché contrario ai provvedimenti razziali voluti da Mussolini e per questa iniziativa è stato aspramente criticato dalla stampa fascista. Galateo nel suo breve scritto sradica con efficacia ogni pregiudizio antisemita e con particolare perizia e profondo acume Croce riporta nell’attualità il pensiero del grande umanista leccese, in una fase storica che di lì a poco avrebbe portato l’inverno della guerra in Europa. Al professor Grasso sono arrivate le congratulazioni da parte della comunità scolastica maceratese e della dirigente, perché con il suo lavoro "offre sempre nuovi spunti di riflessione sulla necessità di ’fare memoria’ contribuendo alla formazione del pensiero critico degli studenti".