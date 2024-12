Controlli a tappeto dei carabinieri

Si entra nel vivo delle festività natalizie e si intensificano i controlli dei carabinieri per garantire la sicurezza. Nel pomeriggio dell’altroieri i carabinieri della Compagnia di Macerata hanno potenziato i controlli sul territorio e nei luoghi considerati maggiormente a rischio. L’azione sinergica delle undici stazioni e del nucleo operativo e radiomobile è stata eseguita per prevenire e contrastare i reati in generale, con particolare riferimento ai furti e allo spaccio di droga, così come le violazioni alle norme del codice della strada. Numerosi i posti di controllo sulle principali arterie, nonché i passaggi delle pattuglie di fronte agli obiettivi sensibili. Sono state undici le pattuglie dispiegate sul territorio, che hanno controllato alcuni esercizi pubblici, 31 obiettivi sensibili, oltre quaranta veicoli, identificato 64 persone, di cui 15 straniere, tra cui 21 già note alle forze dell’ordine. Sono state elevate cinque sanzioni per violazioni al codice della strada, con il ritiro di una patente di guida e di due documenti di circolazione e il sequestro di due mezzi, risultati privi di assicurazione. La sezione radiomobile ha controllato un 50enne, residente nel capoluogo, che, mentre era alla guida della sua auto a Sforzacosta, è risultato positivo al test dell’etilometro, con un tasso alcolemico nel sangue doppio rispetto al limite consentito. L’uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica e gli è stata ritirata la patente.