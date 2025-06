Controlli a tappeto: identificate 160 persone

Centosessanta persone identificate, sei esercizi commerciali controllati, settanta veicoli fermati. Sono i numeri delle attività svolte nelle ultime ore a Civitanova da personale della polizia di Stato, insieme con personale di carabinieri, guardia di finanza e polizia locale. L’operazione interforze, disposta dal questore di Macerata Gianpaolo Patruno, si è svolta in seguito alle decisioni assunte in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Isabella Fusiello. In particolare, il servizio è stato finalizzato alla prevenzione e contrasto della mala movida e dei furti: sono stati effettuati controlli amministrativi negli chalet e attuati posti di controllo di veicoli nelle aree maggiormente frequentate. L’operazione della notte tra sabato e domenica conclude i servizi posti in atto nell’ultimo weekend. Nel complesso, durante i due giorni di controlli sono state identificate 160 persone di cui numerose straniere. Sono state fatte verifiche in sei esercizi commerciali dove sono state riscontrate diverse irregolarità, al vaglio della divisione di polizia amministrativa per le sanzioni del caso. Durante i posti di controllo, sono stati fermati 70 veicoli ed elevate due sanzioni per violazioni al codice della strada. Contestata anche una sanzione amministrativa in materia di stupefacenti: un uomo è stato trovato in possesso di 1,8 grammi di hashish.