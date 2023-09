Controlli al Classico, scatta la Dad

Che succede al liceo Classico di Recanati, nella sede di Palazzo Venieri? La comunicazione, che è giunta nei giorni scorsi agli studenti, li avvertiva che per questo fine settimana a scaglioni avrebbero dovuto seguire le lezioni in Dad: in pratica gli insegnanti saranno in classe secondo l’orario scolastico mentre i ragazzi si dovranno collegare da casa utilizzando l’account del liceo e il link fornito dalla scuola stessa. Questa soluzione dovrebbe servire – a quanto si apprende – alla dirigente per poter superare i controlli previsti per verificare la capienza e l’idoneità degli spazi adibiti ad aule scolastiche. Come già abbiamo riferito, a Palazzo Venieri, dove ha sede il liceo Classico e quello delle scienze umane (in via Aldo Moro si trovano, invece, il Liceo Linguistico, Scientifico e delle Scienze Applicate), non ci sono più spazi disponibili e per ora l’Amministrazione Provinciale non è riuscita a trovare una sede distaccata. Quest’estate sembrava si fosse raggiunto un accordo con un privato per una sede alternativa a Palazzo Venieri almeno per un indirizzo scolastico, tanto che la scuola ha accolto tutto le nuove richieste di iscrizioni contando, appunto, su un numero maggiore di aule. Poi, però, non se ne è fatto più nulla e il problema degli spazi si è posto drammaticamente. Per questo ci si è adattati come era possibile, trasformando laboratori e persino una parte della biblioteca in nuove aule che ora dovranno essere abilitate a questa nuova funzione. Da ieri e sino a sabato, quindi, per accogliere al meglio i necessari controlli, gli studenti di poco meno di una decina di classi seguiranno le lezioni da casa: ieri è stato il turno del socio-pedagogico, oggi e domani scienze umane e sabato il classico. Il problema, se continuerà questo trend di iscrizioni, si porrà già dal prossimo anno anche per la sede di via Aldo Moro oltre che per Palazzo Venieri. È un problema, naturalmente, economico per l’eventuale affitto di una sede distaccata, ma anche organizzativo, basta pensare ai trasporti e ai servizi logistici necessari. Gli studenti e le loro famiglie sono preoccupati perché se non si trova una sede alternativa potrebbe scattare la prescrizione dei Vigili del Fuoco di limitare l’accesso a Palazzo Venieri a un numero di studenti che sarebbe inferiore a quello che attualmente ospita. Gli studenti sperano che questo ricorso alla Dad sia solo temporaneo e che non si ritorni a quanto già sperimentato in tempo di Covid. Già si parla di mobilitazione e se la situazione non si risolverà potrebbero dar vita ad uno sciopero.