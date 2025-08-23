Controlli al market etnico. Multe per 4mila euro

Sugli scaffali erano esposti prodotti non dichiarati in vendita e senza prezzo: per questo è arrivata una multa di 4mila euro al il titolare di un minimarket etnico che si trova in pieno centro a Civitanova.

Proseguono i controlli da parte della polizia locale, guidata dal comandante Cristian Lupidi, per tutelare i consumatori e accertare il rispetto delle norme per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Nella mattinata di ieri, il Nucleo operativo pronto intervento e sicurezza, in collaborazione con il personale dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Macerata, ha eseguito un controllo in un esercizio commerciale etnico del centro civitanovese. L’attività ha portato alla scoperta di alcune irregolarità: sugli scaffali erano in vendita prodotti appartenenti a categorie merceologiche non dichiarate, in violazione delle norme sulla comunicazione preventiva agli enti competenti.

Inoltre non erano esposti i prezzi, un adempimento fondamentale per garantire trasparenza e correttezza nei rapporti con i consumatori.

Le violazioni emersi nel corso dei controlli hanno comportato sanzioni amministrative per un totale di 4mila euro. Inoltre, l’Ispettorato del Lavoro procederà con i propri approfondimenti su altri aspetti relativi alla gestione del negozio. L’operazione conferma l’attenzione alla sicurezza a 360 gradi da parte della polizia locale di Civitanova, che non si limita a vigilare sulla correttezza commerciale, ma è al lavoro ogni giorno come presidio a tutela della collettività: dalla difesa dei consumatori fino alle verifiche sulle condizioni di lavoro.

"Questi controlli – ha sottolineato il comandante Lupidi – sono il frutto di una sinergia sempre più stretta tra istituzioni, in grado di innalzare il livello di sicurezza urbana e sociale. La polizia locale, anche in sinergia con gli enti competenti, continuerà a garantire non solo trasparenza nei rapporti commerciali, ma anche legalità e sicurezza per chi lavora e per chi consuma. Un impegno a 360 gradi, che consolida il ruolo della polizia locale come forza di prossimità al servizio della comunità, capace di unire tutela dei diritti, contrasto alle irregolarità e salvaguardia della qualità della vita in città."

Nei giorni scorsi gli agenti sono intervenuti per lo sgombero di un accampamento abusivo vicino al centro, ed è costante poi l’impegno per la sicurezza stradale in città.

