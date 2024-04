Controlli alla guida tra ubriachi, senza cintura e uso del cellulare

Ubriachi al volante fermati dai carabinieri e patenti ritirate ad entrambi nel fine settimana di Pasqua, a seguito delle attività svolte dagli uomini della Compagnia di Civitanova sulle strade principali, in orario notturno e a ridosso delle discoteche della riviera, ma anche nei confronti di esercenti di esercizi pubblici e il bilancio delle operazioni parla di 115 persone identificate e 83 veicoli controllati. Quindici gli automobilisti complessivamente sanzionati.

Tra questi, un 55enne residente a Montegranaro, che è stato denunciato per guida in stato di ebrezza perché sorpreso al volante della sua Mercedes con un tasso alcolemico di 1.32 grammi/litro, quasi tre volte sopra il limite consentito dalla legge. Invece un civitanovese di 47 anni ha rimediato una contravvenzione amministrativa. Pure lui non ha superato il test dell’etilometro perché guidava il proprio Bmw con un tasso di alcool nel sangue di 0.61 grammi/litro. Ad entrambi è stata ritirata la patente. Le altre violazioni contestate agli automobilisti controllati hanno riguardato l’uso del cellulare alla guida e il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.

Nelle attività di controllo del territorio, i militari della caserma di Civitanova hanno dato anche esecuzione ad un ordine di carcerazione che era stato emesso il 29 marzo scorso dalla Procura della Repubblica di Ancona nei confronti di un cittadino egiziano, domiciliato a Civitanova e che è stato fermato dall’Arma la mattina di Pasqua dopo essere stato rintracciato dai carabinieri nel centro della città. A suo carico il reato di lesioni personali aggravate, diversi anni fa commesso nella provincia di Ancona, nel luglio del 2017. Il giovane è stato accompagnato alla casa circondariale di Fermo, dove espierà la sua pena, un anno di reclusione.