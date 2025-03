Controlli antidroga dei carabinieri. Studente sorpreso con l’hashish all’ingresso della scuola

Operazione "Scuole sicure", controlli dei carabinieri dentro e fuori gli istituti scolastici: fermato uno studente che stava entrando in classe con l’hashish. Oltre settanta le persone controllate, per la maggior parte studenti. Nella mattinata di ieri i carabinieri della compagnia di Macerata, nell’ambito dell’operazione, hanno svolto una serie di controlli per prevenire e contrastare il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti vicino alle scuole. I controlli sono stati effettuati nelle immediate vicinanze dei plessi scolastici, ma anche in prossimità delle fermate e al capolinea degli autobus, così come nei luoghi di maggior passaggio degli studenti. In particolare il servizio ha interessato gli istituti d’istruzione secondaria superiore ed ha visto in azione i carabinieri delle stazioni di Macerata, Corridonia, Mogliano e Treia insieme al cane anti-droga dei carabinieri di Pesaro e a due gazzelle del nucleo radiomobile di Macerata. Le verifiche sono state estese alla stazione ferroviaria e zone limitrofe, al terminal dei bus di piazza Pizzarello e al parco di Fontescodella; posti di blocco in piazza XXV aprile e piazza Pizzarello, per il controllo della circolazione stradale. è stata contestata una violazione amministrativa per uso non terapeutico di sostanza stupefacente ad uno studente 19enne, controllato mentre entrava a scuola, sorpreso con hashish del peso di 0,10 grammi.

c. m.