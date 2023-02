Controlli antidroga: due giovani segnalati

A Macerata, Porto Recanati e Corridonia sono proseguiti anche in questa settimana i servizi straordinari di controllo del territorio condivisi nell’ambito del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e disposti dal questore. Tutti i servizi sono stati svolti condotta dai poliziotti della questura di Macerata in collaborazione con il Reparto Prevenzione Crimine di Perugia e il Reparto cinofili di Ancona. A Porto Recanati i controlli sono stati estesi anche alla zona dell’Hotel House, al fine di prevenire i fenomeni legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. A Macerata sono stati eseguiti per implementare il servizio di controllo del territorio svolto dall’Ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico (“Volante”). Durante quest’ultimo servizio sono state sottoposte a controllo le aree verdi (Giardini Diaz e Parco di Fontescodella), i terminal bus, le scuole, le stazioni ferroviarie e tutti i luoghi di aggregazione giovanile.

Durante i servizi, tutti svolti nelle aree più a rischio sotto il profilo di sostanze stupefacenti, sono state identificate 110 persone e sottoposti controllo 50 veicoli nonché segnalate alla competente Prefettura due giovani trovati in possesso entrambi di piccole quantità di hashish.