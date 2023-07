Controlli congiunti sul Lungomare di Civitanova, fuggi fuggi generale alla vista del cane antidroga

Serata di controlli congiunti sul lungomare di Civitanova, tant’è che le forze dell’ordine hanno passato al setaccio l’intera zona nord con l’ausilio del cane antidroga, generando un fuggi fuggi generale. E’ quanto avvenuto a tarda ora, nella notte tra sabato e domenica, lungo viale Matteotti. Sul campo c’erano i militari della Guardia di finanza, con il prezioso aiuto dell’unità cinofila, i carabinieri della Compagnia di Civitanova e gli agenti del locale commissariato di polizia. Proprio loro hanno iniziato a svolgere accertamenti all’esterno dello chalet G7 dove erano presenti svariate persone, chiedendo i documenti e facendo perquisizioni. Tuttavia, alla vista del cane antidroga, diversi giovani che passeggiavano sul lungomare hanno cominciato ad allontanarsi, probabilmente per evitare guai. Ma ad attirare l’interesse delle forze dell’ordine è stato un ragazzino, probabilmente minorenne, che senza dare spiegazioni è corso via, a gambe levate. Così ha preso vita un lungo inseguimento sulla spiaggia, in mezzo al buio, per cercare di bloccarlo. E il tutto è continuato fino all’altezza dello stabilimento balneare Galliano (circa 150 metri), ma alla fine il giovanissimo è riuscito a farla franca, facendo perdere le proprie tracce.

g. g.