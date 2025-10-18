Controlli contro lo spaccio. Due giovani denunciati. Trovato anche un coltello

Girava con un coltello a serramanico e con l’hashish, nei guai un 30enne di Corridonia. Nel corso di controlli svolti dalla polizia sul territorio, gli agenti delle volanti hanno effettuato due distinti interventi che hanno portato al sequestro di un coltello a serramanico e di modiche quantità di sostanza stupefacente del tipo hashish, con conseguenti denunce e segnalazioni amministrative. Nel pomeriggio di lunedì, intorno alle 16.20, una volante è intervenuta nei giardini di via Isonzo a seguito della segnalazione di un diverbio tra giovani.

Sul posto gli agenti hanno identificato tre ragazzi, tra i quali un italiano, 30enne, residente a Corridonia e già noto alle forze. Durante il controllo, l’uomo ha dichiarato spontaneamente di avere con sé della sostanza stupefacente a cui ha fatto seguito la perquisizione personale: è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di circa 18,5 cm e di una modica quantità di hashish. Privo di documenti, è stato accompagnato in questura per l’identificazione e sottoposto ai rilievi foto-dattiloscopici, al termine dei quali è stato denunciato per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere e segnalato alla Prefettura di Macerata per uso personale di stupefacenti. La sostanza è stata sequestrata.

Due giorni più tardi, mercoledì sera, intorno alle 21, gli agenti, di passaggio lungo viale Trieste, hanno notato un uomo extracomunitario seduto accanto a una rastrelliera per biciclette che, alla vista dell’auto della polizia, ha lanciato a terra un involucro. L’uomo, un tunisino di 21 anni, regolare sul territorio nazionale, è stato fermato e controllato. Gli agenti hanno recuperato un sacchetto trasparente contenente due involucri di hashish. Poiché non sono emersi elementi tali da attribuirgli finalità di spaccio, il giovane è stato segnalato alla prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti. Le due attività si inseriscono nell’ambito dei servizi di prevenzione e controllo disposti dal questore Luigi Mangino, volti a garantire la sicurezza urbana e il contrasto allo spaccio di stupefacenti nelle aree della città, dal centro alla periferia.

Chiara Marinelli