Controlli dei carabinieri. Evade dai domiciliari denunciato 29enne

Controlli dei carabinieri, nei guai un 29enne che era ai domiciliari: l’altra sera, si era allontanato da casa sua e, non nuovo a violazioni del genere, è stato denunciato. Nel corso dei controlli, i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Camerino hanno segnalato alla Prefettura di Macerata un 46enne anconetano, trovato in possesso di sostanza stupefacente per uso personale non terapeutico. I militari hanno notato e controllato l’uomo, che è stato trovato in possesso di due spinelli, confezionati con l’hashish, del peso complessivo di circa tre grammi. Gli spinelli rinvenuti sono stati sequestrati. I militari del nucleo radiomobile della compagnia di Macerata hanno denunciato un 29enne di Treia, sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare, per evasione. I militari hanno accertato che nella tarda serata dell’altro ieri, il 29enne si era allontanato dalla propria abitazione, senza avere alcuna autorizzazione. È stato nuovamente denunciato dai carabinieri.