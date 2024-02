Controlli dei carabinieri . Guida ubriaco: operaio nei guai

Alcol e droga nel mirino dei carabinieri, che lo scorso fine settimana hanno svolto diversi servizi sulle strade per tenere sotto controllo il territorio della Compagnia di Macerata. Sabato sera, un equipaggio del Nucleo radiomobile è stato chiamato a Colbuccaro di Corridonia per un incidente stradale, per fortuna senza feriti. Durante i rilievi, i militari hanno sottoposto alle verifiche sullo stato psico-fisico gli automobilisti coinvolti. All’esito di questi il conducente di una Audi, un operaio di 27 anni residente in provincia, alla prova dell’etilometro ha evidenziato un valore di alcol nel sangue pari a 1,62 g/l, più del triplo rispetto al consentito. Per lui dunque i carabinieri hanno disposto il ritiro della patente di guida, per i successivi adempimenti amministrativi della prefettura, e la denuncia alla procura per guida in stato di ebbrezza alcolica. Durante un controllo straordinario del territorio svolto a Montecassiano, i militari della Stazione locale con una pattuglia della Stazione di Apiro e un cane antidroga del Nucleo cinofili di Pesaro, hanno effettuato delle verifiche al fine di contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti. Così a Sambucheto il fiuto del cane One ha consentito il rinvenimento e il sequestro di due frammenti di hashish, del peso complessivo di 6 grammi circa, trovati all’interno di un involucro di plastica buttato in un cestino per i rifiuti. La ricerca ha consentito di trovare anche un bilancino di precisione perfettamente funzionante, circostanza che induce gli investigatori a ritenere che la sostanza sia stata lì nascosta, pronta per essere spacciata.