Controlli dei carabinieri nel fine settimana. Nei guai un evaso e un ubriaco al volante

Controlli dei carabinieri nel fine settimana, 29enne nei guai per evasione. Posti di blocco lungo le strade più trafficate per garantire la sicurezza di chi si mette al volante: denunciato un uomo che aveva alzato un po’ troppo il gomito.

I militari della stazione dei carabinieri di Treia hanno denunciato per evasione un 29enne marocchino del posto, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dall’ufficio di sorveglianza di Macerata. I carabinieri hanno accertato che l’uomo si era allontanato dalla propria abitazione senza alcuna autorizzazione. Per l’uomo, che già in passato si è reso responsabile delle stesse violazioni, è stata richiesto l’aggravamento della misura cautelare.

A Camerino, invece, i carabinieri hanno denunciato un 27enne, residente nell’Avellinese, per guida in stato di ebbrezza. L’uomo, fermato e controllato nel centro abitato di Camerino, è stato sottoposto al test dell’etilometro. È risultato positivo con un tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l. L’uomo, quindi, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, violazione per cui è prevista la pena dell’ammenda da 800 euro a 3.200 euro e dell’arresto da sei mesi a un anno. Per lui sono scattati anche il ritiro immediato della patente di guida nonché la decurtazione di dieci punti sulla patente.