Controlli del Nas nei frantoi: tre multe

Tre sanzioni e multe per tremila euro, dopo il controlli del Nas di Ancona nei frantoi e nelle rivendite di olio della provincia. L’operazione è stata condotta su scala nazionale, d’intesa con il ministero della Salute, tra novembre e dicembre. Nelle Marche, i militari hanno ispezionato 56 attività commerciali dedite alla produzione, distribuzione e vendita al dettaglio di olio, rilevando inadeguatezze nel 25 per cento di queste. Sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 10.200 euro che, in linea di massima, hanno riguardato la non corretta etichettatura dell’olio e la pulizia dei locali. Nel Maceratese, nello specifico, le ispezioni hanno riguardato undici attività. Tre non sono risultate in regola e sono state segnalate all’autorità sanitaria e amministrativa. Sono state elevate tre sanzioni per un totale di tremila euro. In provincia di Ancona, in un ristorante e un negozio di alimenti sono stati sequestrati 815 litri di prodotto commercializzato come extravergine di oliva che invece, all’esito delle analisi, è risultato sofisticato, mentre una terza azienda è stata diffidata per non conformità sulle etichette con il sequestro di 160 litri di olio di oliva. Nell’Anconetano sono state controllate 32 aziende, e otto non erano in regola. Sette sono state segnalate all’autorità sanitaria e amministrativa. Sono state elevate nove sanzioni per 7.200 euro in tutto. Nel territorio di Pesaro Urbino sono state visitate 8 strutture. Una è stata segnalata all’Ast.