Controlli del sabato sera Non si fermano all’alt: inseguiti e denunciati

di Lorena Cellini

Tentano di forzare il posto di controllo della polizia e vengono bloccati. Due le auto riacciuffate dopo un inseguimento e i conducenti, risultati ubriachi, sono stati denunciati. E’ successo a Civitanova l’altra notte con la polizia stradale che durante i controlli ha ritirato 22 patenti per guida in stato di ebbrezza. Nei guai per aver bevuto troppo sono finiti 18 uomini e 4 donne e la metà hanno meno di ventotto anni. In tutto decurtati 235 punti ed elevate 29 sanzioni al codice della strada. E’ il bilancio dei servizi di prevenzione alle ‘stragi del sabato sera’, attività disposta dal Compartimento polizia stradale Marche di Ancona, in sinergia con la questura di Macerata. Pattuglie della polizia stradale hanno presidiato le strade della costa, in collaborazione con alcune articolazioni della polizia di Stato, come il personale medico e infermieristico della questura di Macerata, che ha proceduto a specifici controlli di laboratorio su strada per verificare nei conducenti fermati l’alterazione da sostanze stupefacenti.

Nel corso del servizio, che si è svolto a Civitanova, sono state ritirate 22 patenti per guida in stato di ebbrezza, di cui dieci a uomini di età compresa tra 18 e i 27 anni e 8 sempre a uomini, ma con età superiore ai 28 anni. Una patente è stata ritirata a una donna di 21 anni, 3re invece sono state ritirate a donne over 28. In totale, decurtati 235 punti. Nel corso dei controlli, due auto hanno forzato il posto di controllo, ma sono state inseguite e bloccate dagli agenti della Stradale che hanno poi verificato lo stato di positività all’alcolemia. Un automobilista è stato sanzionato perché circolava senza aver mai conseguito la patente di guida, con conseguente applicazione del fermo amministrativo del mezzo. Sono state elevate complessivamente 29 sanzioni al Codice della strada e un veicolo è stato sequestrato perché il conducente aveva assunto un quantitativo di alcol superiore a 1.5 grammi litro. I controlli sono stati eseguiti per contrastare la recrudescenza, in tutta Italia, degli incidenti con giovani coinvolti e in cui le cause sono spesso la guida sotto l’influenza dell’alcool o di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti.