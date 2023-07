Controlli del vicinato, in campo i cittadini

di Paola Pagnanelli

Parte anche a Mogliano il "controllo del vicinato". Si tratta di una rete di cittadini impegnati a essere "un occhio in più a disposizione delle forze dell’ordine", come ha detto ieri il questore Luigi Silipo in prefettura, presente con il procuratore Giovanni Narbone, il colonnello dei carabinieri Nicola Candido e il colonnello della Finanza Ferdinando Falco, alla firma del protocollo tra il prefetto Flavio Ferdani e il sindaco Cecilia Cesetti. "Il protocollo – ha spiegato il prefetto Ferdani – si basa su una sinergia tra Stato, enti locali e cittadini. Costituisce un modello di sicurezza partecipata che coinvolge la comunità locale, affinché sia parte della gestione delle politiche sulla sicurezza. Grazie a questo protocollo i cittadini già individuati dal sindaco faranno un gruppo di osservazione, per fornire informazioni in merito a eventuali attività anomale. Questo rafforza il controllo del territorio, e crea anche maggiore consapevolezza nei cittadini". In particolare, si parla di prevenzione contro le truffe soprattutto a danno degli anziani. "Già da prima del Covid avevamo questo progetto – ha dichiarato il sindaco Cecilia Cesetti –, soprattutto perché c’erano stati diversi furti, concentrati per lo più nel fine settimana, e poi le truffe. Abbiamo diviso il territorio in sei zone. Abbiamo individuato un coordinatore generale, l’ex luogotenente dei carabinieri Gaetano Esposito, e un vice. Ogni zona ha un coordinatore e un sotto coordinatore. Con un gruppo Whatsapp saranno collegati tra loro e con le forze dell’ordine. In questo modo potenziamo il controllo con le videocamere, che comunque contiamo di implementare". Mogliano ne ha già 28, con le quali si monitora quasi tutto il paese. "Riusciamo a tenere sotto controllo diverse zone – ha confermato l’ispettrice Rosaria Severini, coordinatrice della polizia locale – e sono servite anche a individuare sul nascere alcuni problemi di bullismo sorti tra i ragazzini". "Queste iniziative dimostrano che le istituzioni si muovono in vari contesti con lo stesso passo – ha aggiunto il procuratore Giovanni Narbone –. Così si favorisce un maggior controllo soprattutto a tutela delle persone più esposte alle situazioni delittuose. Tutte queste iniziative sono viste con favore dall’autorità giudiziaria, che poi è il destinatario finale delle segnalazioni". Soddisfatti i comandanti provinciali dell’Arma e della Guardia di finanza, i colonnelli Nicola Candido e Ferdinando Falco, e il questore Silipo, che hanno però anche messo in guardia i cittadini: "Il controllo del vicinato è utilissimo, ma nessuno si deve esporre a rischi inutili con iniziative estemporanee: sono le forze dell’ordine che devono intervenire".