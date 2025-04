Controlli della vista gratis a scuola per i bambini

Prosegue nelle scuole l’iniziativa dedicata alla prevenzione visiva per i bambini di 5 e 6 anni, promossa da Progetto Salute con il patrocinio del Comune di Civitanova. Ieri il sindaco Fabrizio Ciarapica ha fatto visita alla scuola dell’infanzia di via dei Mille, per portare il saluto e sottolineare l’importanza dello screening. Con lui il dirigente dell’istituto comprensivo via Bassi Maurizio Armandini, Samantha Belardoni, responsabile del centro medico Progetto Salute e Alessandro Carducci, amministratore delegato del medesimo. L’iniziativa, gratuita, coinvolge circa 200 bambini tra la scuola dell’infanzia e il primo anno della primaria.