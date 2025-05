Controlli dell’Arpam alla foce. Scatta il divieto di balneazione

Arriva il divieto temporaneo di balneazione alla foce del fiume Chienti, nella zona dei 400 metri a nord del delta.

Il provvedimento del sindaco Ciarapica si è reso necessario a causa dei recenti e forti temporali, che possono aver influito sulla qualità delle acque marine in prossimità della foce. In questo tratto di litorale continueranno a essere svolti gli accertamenti qualitativi da parte del servizio provinciale dell’Arpa Marche. Questo segmento della costa tornerà balneabile, con una apposita ordinanza sindacale, solo a seguito dell’esito favorevole delle analisi.

Proprio in questi giorni l’Arpam ha emesso il bollettino delle acque balneari in regione, attribuendo la qualità di "eccellente" al 97 per cento del litorale marchigiano. Ma, in questi casi, entra in gioco il fattore meteo, con gli acquazzoni di questi giorni che hanno gonfiato i fiumi e hanno fanno sì che trasportassero fino al mare acque contenenti sostanze che non hanno superato l’esame dei laboratori dell’Arpam. Con i prossimi esami, se si accerterà il superamento di questa fase, potrà essere revocato il divieto di balneazione.