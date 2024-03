Controlli di Pasqua del Nas. Blitz in pasticcerie e forni, 14 non erano in regola

Con i controlli del Nas nei forni e nelle pasticcerie, in 14 non sono risultate in regola e sono state fatte sanzioni amministrative per un totale di 12.500 euro. In occasione del periodo pasquale, il Comando carabinieri per la tutela della salute, d’intesa con il ministero della salute, ha intensificato le verifiche sui prodotti tipici della Pasqua, in particolare quelli dolciari. I controlli hanno fatto emergere, a livello nazionale, violazioni relative alla carente pulizia e igiene degli ambienti di lavorazione e deposito, alla mancata applicazione delle procedure preventive di sicurezza alimentare, all’omessa tracciabilità dei prodotti ed etichettatura irregolare. In alcuni casi sono stati scoperti ingredienti e semilavorati per dolci scaduti e tenuti in ambienti umidi e persino con infestazioni di roditori.

Nelle Marche i carabinieri del Nas di Ancona, diretti dal tenente Alfredo Russo, hanno controllato 55 attività dedite alla produzione, distribuzione e vendita al dettaglio di prodotti da forno e dolciari pasquali, rilevando inadeguatezze igienico sanitarie nel 90 per cento di queste. In tutto sono state elevate sanzioni per 34mila euro che, in linea di massima, hanno riguardato la mancata applicazione delle procedure legate all’Haccp, la pulizia dei locali e la tracciabilità degli alimenti. Sono stati sequestrati sessanta chili di prodotti da forno e cento di alimenti vari. Nel Maceratese, le ispezioni hanno riguardato 21 attività che producono e rivendono le colombe pasquali, e di queste 14 non sono risultate in regola; oltre la segnalazione all’autorità sanitaria, sono state elevate otto sanzioni amministrative per un totale di 12.500 euro. In provincia di Ascoli, sono state controllate otto aziende, tutte segnalate all’Ast. A seguito di gravi carenze strutturali e igienico sanitarie, per una di queste è stata disposta la sospensione dell’attività. Sono state fatte multe per cinquemila euro. In provincia di Ancona sono state controllate 18 aziende, di cui 15 segnalate all’autorità sanitaria; sono state elevate quattro sanzioni per 8.500 euro. Nel territorio di Pesaro, sono state visitate quattro strutture, di cui tre segnalate all’Ast e sanzionate per quattromila euro. Nel Fermano i controlli hanno interessato quattro aziende ed anche in questo caso tre sono risultate irregolari, con quattromila euro di sanzioni.