Controlli durante la movida universitaria

Servizio straordinario di controllo da parte della polizia nei giorni scorsi, a Macerata, Porto Recanati e Tolentino. Gli agenti della questura di Macerata hanno operato in collaborazione con il reparto prevenzione crimine di Perugia e il reparto cinofili di Ancona, che ha messo a disposizione i cani antidroga. Nella serata di giovedì, con la movida universitaria, gli agenti hanno tenuto d’occhio in particolare il capoluogo, per implementare i servizi già messi in atto di regola dalla Volante. In particolare i controlli si sono concentrati nel centro storico, visto che in quella serata arrivano anche molti giovani da altri Comuni. Le pattuglie hanno però svolto servizi anche nelle zone di corso Cairoli, dello Sferisterio, il parcheggio Paladini, la stazione e le vie vicine a queste aree, soprattutto quelle ritenute più a rischio sotto il profilo dello spaccio di sostanze stupefacenti. Nel pomeriggio di venerdì invece i controlli hanno interessato Porto Recanati, in particolare, all’Hotel House. Infine ieri i servizi sono proseguiti a Tolentino, con l’impiego dell’unità cinofila antidroga, nei pressi degli istituti scolastici. Al termine dell’attività svolta nei tre giorni, sono state identificate 290 persone e sottoposti a controllo 171 veicoli. I controlli straordinari sono stati concordati nell’ambito del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Flavio Ferdani e e disposti dal questore Vincenzo Trombadore.