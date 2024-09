Controlli e posti di blocco stradali all’Hotel House e al River Village

Giornata di controlli interforze, quella di giovedì a Porto Recanati, dove sono stati passati al setaccio l’Hotel House e il River Village. Sul campo c’erano gli agenti della questura di Macerata e del commissariato di Civitanova (sia in uniforme che in borghese), insieme a una pattuglia della polstrada di Civitanova, all’unità cinofila antidroga da Ancona, ai colleghi del reparto prevenzione crimine Umbria-Marche, oltre ai carabinieri e alla guardia di finanza. Tutti loro hanno avuto il duplice ruolo di controllo del territorio e di soccorso pubblico, perché le abbondanti piogge che si sono abbattute sulla costa hanno imposto passaggi frequenti a bordo delle auto di servizio tra il centro storico e i luoghi di aggregazione, rimasti chiaramente semideserti a causa delle avverse condizioni metereologiche. Le attività di controllo sono poi proseguite in prossimità dei due maxi condomini multietnici, situati a sud della città. Proprio lì sono effettuati diversi posti di blocco che hanno portato all’identificazione di 62 persone e di 18 veicoli, oltre a quattro multe elevate per violazioni al codice stradale. Durante lo svolgimento del servizio, le forze dell’ordine hanno contribuito nelle attività di soccorso e di aiuto alle persone in difficoltà, visti gli allagamenti e i recenti disagi che le forti piogge hanno causato in città.