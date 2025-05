Controlli e sanzioni. Multe oltre il milione. Ma si incassa la metà

Per le violazioni al codice della strada, a Civitanova sono state accertate multe per un milione e 207mila euro nel 2024. Ma la somma effettivamente incassata è appena la metà, 592mila euro. La percentuale di riscossione è in diminuzione rispetto al 2023, quando davanti a un accertamento di un milione 179mila euro il Comune riuscì a introitarne 726mila. In questo caso, con una percentuale di incasso pari al 61,60 per cento. Della somma del 2024 poi è stato accantonato un fondo svalutazione crediti di ben 410mila euro, e quindi può essere stimata un’entrata netta di 797mila euro.

Sotto alla voce entrate per le sanzioni elevate dalla polizia locale si aggiungono ulteriori 100mila euro, per le violazioni ai limiti di velocità. Le disponibilità da considerare per il riparto delle somme, che vanno utilizzate per finalità legate alla sicurezza stradale e alla gestione del settore dei vigili urbani, prevedono che sulla base degli importi che si prevede di incassare effettivamente 148mila euro siano destinati alla manutenzione delle strade, 74mila all’attività di controllo e altri 74mila alla segnaletica stradale. Sono inoltre finanziate con i fondi derivanti dalle multe le spese per la gestione della zona a traffico limitato, la vigilanza davanti alle scuole, le prestazioni di servizio per il funzionamento degli impianti della viabilità, la previdenza integrativa della polizia municipale, la fornitura dei beni presso la caserma dei vigili urbani, le spese per la manutenzione degli impianti della videosorveglianza, le tasse automobilistiche per i veicoli della polizia municipale, l’assunzione di personale straordinario durante il periodo estivo, e altre voci fino al raggiungimento della quota incassata.

Lorena Cellini