Controlli in spiaggia, sequestri a raffica

Due blitz della polizia locale in spiaggia contro l’abusivismo commerciale: scattano sequestri e sanzioni per 10mila euro. Proseguono serrati i controlli da parte degli agenti della polizia locale di Civitanova, guidata dal dirigente Cristian Lupidi, contro il commercio abusivo lungo il litorale. Nella giornata dell’altro ieri sono stati eseguiti due diversi servizi che hanno portato a sequestri significativi di merce, e all’applicazione di pesanti sanzioni amministrative.

Nel corso del primo controllo, avvenuto di mattina, coordinato ed eseguito dal dirigente e dal responsabile del Nucleo Operativo Pronto Intervento e sicurezza sostituto commissario, Andrea Pieragostini, è stato rinvenuto, abbandonato in spiaggia, tutto il necessario per la realizzazione delle note ’treccine’, che abitualmente vengono proposte ai bagnanti da persone, specialmente donne, originarie dell’Africa centrale. Durante l’operazione, un venditore abusivo, alla vista degli agenti, si è dato alla fuga, lasciando a terra la merce e persino il proprio telefono cellulare, un dispositivo di ultima generazione, insieme alle chiavi di casa. Il giorno successivo lo stesso si è presentato al comando della polizia locale per reclamarne la restituzione: qui, sebbene negasse ogni suo coinvolgimento, è stato riconosciuto e inchiodato alle sue responsabilità, poi ammesse, quando gli è stato chiesto se le chiavi fossero o no della sua abitazione. Si tratta di un 45enne del Bangladesh, residente a Civitanova e già noto per episodi simili. Per lui è scattata una sanzione di cinquemila euro e il sequestro di circa 200 paia di occhiali, decine di catenine, braccialetti, bandane e altra bigiotteria.

Nel pomeriggio, un secondo servizio anti-abusivismo ha portato al sequestro di un centinaio di occhiali da sole, altrettanti braccialetti in filo, decine di collane e accessori vari, compresi bandane e fasce per capelli. Anche in questo caso la merce è stata sequestrata e il venditore, pure lui del Bangladesh, residente in città, è stato sanzionato con una multa di cinquemila euro. Nel corso della mattinata è stato, inoltre, identificato un extracomunitario su cui pendeva un rintraccio per la notifica del provvedimento di revoca dei benefici concessi ai titolari di protezione umanitaria.

"I servizi anti-abusivismo – ha sottolineato il comandante della polizia locale, Cristian Lupidi – hanno una duplice funzione: da un lato reprimere attività commerciali illecite che danneggiano gli operatori regolari e sottraggono risorse al circuito economico legale, dall’altro garantire la sicurezza dei consumatori, spesso esposti a prodotti di dubbia provenienza e privi di certificazioni. L’azione delle pattuglie contribuisce a preservare la vivibilità delle spiagge".

Chiara Marinelli