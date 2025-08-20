Controlli lungo le strade. Pioggia di sanzioni e denunce

Stava guidando la sua auto per Porto Recanati, ma una volta fermato dai carabinieri si è scoperto che il mezzo non era assicurato e, come se non bastasse, lui non aveva nemmeno conseguito la patente. E’ quanto è emerso lo scorso weekend durante i controlli effettuati dai carabinieri della Compagnia di Civitanova, che hanno passato al setaccio tutto il territorio di Porto Recanati.

In particolare, i militari dell’Arma hanno notato un 43enne italiano, residente nel Napoletano ma domiciliato in provincia di Macerata, che stava transitando nelle vie del centro al volante di un’auto. A quel punto lo hanno fatto accostare a lato della strada, e ben presto è venuto fuori che il mezzo risultava privo di copertura assicurativa. Ma non solo. Grazie a degli accertamenti più approfonditi, i carabinieri si sono accorti che l’uomo guidava senza aver mai conseguito la patente di guida.

Per lui è scattata la segnalazione all’autorità amministrativa, mentre l’auto è stata posta sotto sequestro. Sempre i carabinieri hanno intimato l’alt a un’auto nella quale viaggiava un 40enne di nazionalità italiana, residente nel Maceratese. Sin da subito l’individuo è apparso decisamente agitato alla vista delle forze dell’ordine. Tant’è che addosso all’uomo i militari hanno poi rinvenuto una siringa, che era stata usata e aveva dei residui di eroina.

Inevitabilmente, il 40enne è stato segnalato alla prefettura di Macerata come assuntore di droga, mentre la siringa e la sostanze stupefacente sono stati sequestrati.

Nel corso della task force è finito nei guai pure un 48enne, residente a Fermo. Stava viaggiando in auto, fino a quando i carabinieri lo hanno sottoposto all’etilometro: l’uomo è risultato avere un tasso alcolemico pari a 1,58 grammi per litro. Per questo si è beccato una denuncia con l’accusa di guida in stato di ebbrezza, oltre al ritiro immediato della patente. Quanto al veicolo, è stato affidato a una persona idonea che stava viaggiando insieme al 48enne. In tutto sono state impiegate quattro pattuglie sul territorio, che hanno controllato 80 persone (di cui 14 già note alle forze dell’ordine) e sette esercizi commerciali.