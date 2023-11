Controlli medici gratuiti per le donne

La fondazione Onda, nell’ottica del contrasto alla violenza sulle donne di cui il 25 novembre si celebra la giornata, lancia una serie di iniziative sanitarie gratuite da mercoledì 22 a martedì 28 novembre. L’obiettivo è di incoraggiare le donne vittime di violenza a rompere il silenzio e avvicinarle alla rete di servizi dedicata, che può offrire percorsi di accoglienza protetta e progetti di continuità assistenziale e di sostegno. Le iniziative si svolgeranno all’ospedale di Macerata, uno dei 200 in Italia dotati di bollino rosa, che marca le strutture dotate di appositi servizi. Il 22 e il 25 novembre nel reparto di Diabetologia si terranno colloqui nutrizionali con dietista ed esperto medico nutrizionista (per prenotazioni francesca.borroni@sanita.marche.it); il 23 ad Oncologia alle donne sarà offerta una visita senologica di screening e consigli sul corretto stile di vita (0733.25722072218) mentre, a Medicina nucleare, si potranno effettuare ecografie tiroidee, come test di screening per eventuali patologie (0733.2572467). Il 27 a Medicina si svolgeranno ecodoppler dei vasi del collo come screening per aterosclerosi o altre problematiche vascolari (0733.2572013); il 28 a Ostetricia e Ginecologia si effettueranno visite ed ecografie ginecologiche (0733.2572393) e, a Radiologia, si svolgeranno ecografie dell’addome (0733.2572371). "L’obiettivo è sensibilizzare il pubblico sull’esistenza di diversi tipi di violenza, oltre a quella fisica e sessuale. Esistono, infatti, violenze verbali, psicologiche e persino economiche, che possono culminare o meno in episodi di stalking e di violenza fisica", afferma Francesca Merzagora, presidente della fondazione Onda.