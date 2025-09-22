Controlli del Nas, bar sotto la lente: 2 titolari nei guai, ecco perché

Macerata, 22 settembre 2025 – Controlli dei carabinieri del Nas e dell’Ispettorato del Lavoro nei locali della provincia: denunciata la titolare di un bar. Lo scorso fine settimana, i carabinieri della Compagnia di Macerata, insieme con il Nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Macerata e al Nas carabinieri di Ancona, hanno svolto un servizio di controllo sul territorio, per prevenire i reati e garantire maggiore sicurezza. In azione anche i colleghi dell’Ispettorato del Lavoro di Macerata e del Nas di Ancona, impegnati in una serie di controlli nei locali e negli esercizi pubblici della provincia.

A Macerata il Nas, in collaborazione con i militari della stazione di Montefano, ha controllato un bar, accertando la mancata esposizione dell’elenco degli ingredienti e degli eventuali prodotti o sostanze in grado di provocare allergie o intolleranze, come previsto dalla normativa in materia di sicurezza alimentare. Alla titolare dell’esercizio è stata, quindi, elevata una sanzione amministrativa di 2mila euro. Inoltre, per via di altre criticità igienico-sanitarie, l’attività è stata segnalata all’Ast di Macerata per l’adozione di provvedimenti. A Pollenza, i carabinieri della locale stazione, insieme ai militari dell’Ispettorato del Lavoro, hanno denunciato la titolare di un bar per gravi irregolarità in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Nello specifico, è emersa l’assenza del Documento di valutazione dei rischi (DVR), obbligatorio per legge, nonché la presenza di un impianto di videosorveglianza installato senza la necessaria autorizzazione da parte dell’Ispettorato territoriale del lavoro. All’esercente sono state comminate ammende per 10.660 euro e sanzioni amministrative pari a 2.500 euro, con sospensione dell’attività. Durante l’intero servizio, sono state impiegate sei pattuglie: controllati 30 veicoli e 57 persone.