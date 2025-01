Controlli nei cantieri: due denunciati

Controlli nei cantieri edili della ricostruzione, denunciati i titolari di due imprese che stavano eseguendo i lavori. Scattano multe salate per i due imprenditori edili.

L’altro ieri, con il coordinamento del comando provinciale dei carabinieri di Macerata, la compagnia di Tolentino, in collaborazione con i carabinieri dell’ispettorato del lavoro di Macerata e con il nucleo carabinieri "Parco" di Fiastra, hanno svolto una serie di controlli, a largo raggio, in alcuni cantieri situati nel maceratese, impegnati in lavori di ricostruzione dopo il terremoto.

L’obiettivo dei controlli era quello di verificare il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e la tutela dell’ambiente, con particolare attenzione alla prevenzione dei rischi per i lavoratori.

In seguito ad una ispezione nei cantieri dedicati alle unità abitative che si trovano a Cessapalombo, i carabinieri hanno denunciato due persone, rappresentanti legali delle imprese edili esecutrici dei lavori, per la violazione delle prescrizioni previste in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

In particolare, sono stati accertati dai carabinieri l’uso di materiale inadeguato nella realizzazione di opere provvisionali, l’assenza di una recinzione idonea dell’area di cantiere e anche la mancanza del parapetto per le aperture lasciate nei solai.

Inoltre, nei confronti di entrambi gli imprenditori finiti nel mirino dei controlli da parte dei carabinieri, sono state scattate multe per circa 10 mila euro ciascuno.