"Controlli nei cantieri, scattano le sanzioni"

Sono le centinaia di cantieri della ricostruzione, e i soldi in arrivo, uno dei maggiori campi di azione dei carabinieri della Compagnia di Camerino. "L’attenzione per noi è molto focalizzata sui cantieri – ha confermato il capitano Angelo Faraca – anche con l’ausilio dei reparti speciali. Questi controlli hanno portato a sanzioni penali e amministrative. Il tema della ricostruzione si lega al rischio di infiltrazioni mafiose, che però per il momento non è emerso, per fortuna. Per capirci, solo nella città di Camerino sono in partenza 269 cantieri, e sui 18 Comuni della Compagnia tra Pnrr e ricostruzione sono in arrivo 720 milioni di euro. Oltre a questo, nel territorio nel corso del 2022 abbiamo registrato a Matelica il caso del bimbo nato morto dopo un parto in casa, sempre a Matelica la rissa violenta dopo una partita, per la quale ci sono stati nove Daspo e denunce, e un significativo sequestro di stupefacenti tra Visso e Ussita. Essendo i nostri Comuni molto piccoli, è stato facile fare controlli capillari che hanno portato a numerose denunce per il reddito di cittadinanza. In merito ai furti, il 17 novembre l’auto di servizio è stata speronata da una banda in fuga dopo aver colpito a Matelica; i ladri sono stati costretti a fuggire a piedi. Con il territorio poco popolato, si verifica purtroppo ancora lo sciacallaggio nelle abitazioni lesionate e chiuse. In un caso, i malviventi sono stati intercettati grazie alla collaborazione dei cittadini che avevano segnalato la presenza di un’auto. Sul fronte prevenzione, abbiamo organizzato incontri anche al teatro di Matelica con il sindaco, e soprattutto nell’alto Maceratese abbiamo avuto una grande risposta dai cittadini".